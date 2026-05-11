Casi di Hantavirus sulla nave da crociera parla il capitano della MV Hondius | Settimane impegnative

Il capitano della MV Hondius ha commentato le settimane trascorse durante il focolaio di Hantavirus a bordo della nave da crociera, definendole impegnative. Il comandante Dobrogowski ha espresso la sua posizione sulla gestione della situazione, spiegando come sono stati affrontati i casi e le misure adottate per contenere il virus. La vicenda ha coinvolto diversi passeggeri e membri dell'equipaggio, con interventi delle autorità sanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il capitano della MV Hondius, Jan Dobrogowski, rompe il silenzio dopo il focolaio di Hantavirus che ha causato tre morti a bordo della nave da crociera. Nel videomessaggio difende la gestione dell’emergenza, in risposta alle indagini internazionali sul contagio e alle polemiche dei passeggeri, secondo i quali i rischi erano stati in un primo momento sottovalutati. Hantavirus, parla il capitano Jan Dobrogowski ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l’avvio del focolaio di Hantavirus che ha colpito la nave da crociera durante la sua lunga traversata atlantica. In un videomessaggio diffuso sui canali social di Oceanwide Expeditions, il capitano ha cercato di difendere la gestione dell’emergenza sanitaria, finita al centro di forti polemiche internazionali.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Casi di Hantavirus sulla nave da crociera, parla il capitano della MV Hondius: "Settimane impegnative" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus – Cresce la preoccupazione sulla nave da crociera MV HondiusTrasmessa dai roditori, presenta inizialmente sintomi simil-influenzali che possono evolvere in forme respiratorie o renali acute Cresce la... Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie(Adnkronos) – Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si... Argomenti più discussi: Iss: tutto quello che c'è da sapere sull'Hantavirus, nessuna segnalazione in Italia; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; La risposta dell'Ue all'hantavirus. Il Nobel Weissman: 'Il vaccino in 10 mesi'. Da un lato il cluster di hantavirus sulla MV Hondius, dall'altro i cento casi di norovirus sulla Caribbean Princess. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega perché le navi da crociera possono trasformarsi in luoghi ideali per la diffusione di virus respiratori e gastroint x.com Cosa è successo sulla crociera dell'Hantavirus, secondo un medico a bordo reddit Hantavirus sulla Hondius: altri casi di positività fra i passeggeriHantavirus su nave Hondius: positivi uno statunitense e una francese. Evacuazioni in corso alle Canarie. Scopri gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria. rsi.ch