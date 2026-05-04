Hantavirus – Cresce la preoccupazione sulla nave da crociera MV Hondius

A bordo della nave da crociera MV Hondius si registra un aumento delle preoccupazioni legate a un caso di infezione da hantavirus. La malattia, trasmessa dai roditori, si manifesta inizialmente con sintomi simili all'influenza e può progredire in problemi respiratori o renali acuti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e di sicurezza per prevenire ulteriori contagi.

Trasmessa dai roditori, presenta inizialmente sintomi simil-influenzali che possono evolvere in forme respiratorie o renali acute. Cresce la preoccupazione sulla nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Oceano Atlantico dove tre passeggeri sono morti: di uno c’è la certezza che la causa sia un hantavirus. Di questo virus se n’era parlato anche l’anno scorso quando morì Betsy Arakawa, moglie dell’attore Gene Hackman (trovato senza vita con lei). La 65enne è deceduta a causa della sinromw polmonare da hantavirus (HPS): il contagio sarebbe avvenuto nella loro casa in New Mexico, trovata successivamente infestata da topi. Cos’è l’hantavirus.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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