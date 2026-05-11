Casello di Orte chiuso per lavori i percorsi alternativi

Da viterbotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il casello di Orte sarà chiuso per due notti, lunedì 11 e martedì 12 maggio, dalle 22 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso in direzione di Roma e l’uscita provenendo da Firenze, per lavori di pavimentazione sulla A1 Milano-Napoli. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente utilizzano quella sezione dell’autostrada. La chiusura si svolge in orario notturno, per limitare i disagi agli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Casello di Orte chiuso per sette ore per due giorni. Si tratta delle notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, quando la stazione sarà chiusa, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, dalle 22 alle 6 per consentire lavori di pavimentazione sulla A1 Milano-Napoli.Autostrade per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Casello di Ortona chiuso per una notte in direzione nord, gli orari e i percorsi alternativiIn particolare, il casello sarà chiuso dalle ore 22 di mercoledì 8 aprile alle 6 di giovedì 9 aprile; in alternativa, si consiglia di entrare alla...

Leggi anche: Incidente sulla A1 tra Attigliano e Orte, chilometri di coda: i percorsi alternativi

Si parla di: Casello di Orte chiuso per lavori, i percorsi alternativi; Blocchi notturni al casello di Orte | deviazioni per Roma e Firenze.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web