Casello di Orte chiuso per lavori i percorsi alternativi
Il casello di Orte sarà chiuso per due notti, lunedì 11 e martedì 12 maggio, dalle 22 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso in direzione di Roma e l’uscita provenendo da Firenze, per lavori di pavimentazione sulla A1 Milano-Napoli. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente utilizzano quella sezione dell’autostrada. La chiusura si svolge in orario notturno, per limitare i disagi agli utenti.
Casello di Orte chiuso per sette ore per due giorni. Si tratta delle notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, quando la stazione sarà chiusa, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, dalle 22 alle 6 per consentire lavori di pavimentazione sulla A1 Milano-Napoli.Autostrade per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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