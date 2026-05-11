Casello di Orte chiuso per lavori i percorsi alternativi

Il casello di Orte sarà chiuso per due notti, lunedì 11 e martedì 12 maggio, dalle 22 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso in direzione di Roma e l’uscita provenendo da Firenze, per lavori di pavimentazione sulla A1 Milano-Napoli. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che normalmente utilizzano quella sezione dell’autostrada. La chiusura si svolge in orario notturno, per limitare i disagi agli utenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui