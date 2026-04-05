Casello di Ortona chiuso per una notte in direzione nord gli orari e i percorsi alternativi

Nella notte, il casello di Ortona sull'autostrada A14 in direzione nord sarà chiuso per permettere lavori di ispezione e manutenzione sul cavalcavia. La chiusura riguarda l'ingresso in direzione Pescara e durerà per alcune ore. Durante questo periodo, i conducenti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni previste. La situazione si riferisce a un intervento programmato per garantire la sicurezza della viabilità.

In particolare, il casello sarà chiuso dalle ore 22 di mercoledì 8 aprile alle 6 di giovedì 9 aprile; in alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e di manutenzione cavalcavia, resterà chiusa per una notte la stazione di Ortona, in entrata verso Pescara. In particolare, il casello sarà chiuso dalle ore 22 di mercoledì 8 aprile alle 6 di giovedì 9 aprile. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 60 milioni di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Chiuso per una notte il casello di Ortona per chi viaggia in direzione nord: tutto quello che c'è da sapereLa chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia al km 403+640; si consiglia l'ingresso alla... Chiuso per una notte il casello di Caserta Nord per lavoriDalle 21 di giovedì 2 aprile alle 6 di venerdì 3 aprile la rampa di uscita dall'A1 sarà occupata dagli operai impegnati nei lavori di... Argomenti più discussi: Chiuso per una notte il casello di Ortona per chi viaggia in direzione nord: tutto quello che c'è da sapere; Buche in autostrada: A14 chiusa di notte per consentire i lavori di ripristino; A14, chiusure notturne tra Vasto e Lanciano verso Pescara; A Ortona attivato Centro operativo comunale. Chiuso per una notte il casello di Ortona per chi viaggia in direzione nord: tutto quello che c'è da sapere x.com Maltempo. Ponte crollato sul Trigno, ricerche ( video) del 53enne pugliese disperso. 'Andava ad Ortona per attività di pesca' La macchina di Domenico Racanati è stata inghiottita dall'acqua. Ma il cavalcavia era chiuso facebook