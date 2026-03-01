Incidente sulla A1 tra Attigliano e Orte chilometri di coda | i percorsi alternativi

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla A1, tra i tratti di Attigliano e Orte, all'altezza del chilometro 490. L'incidente si è verificato intorno alle 16,45 e ha causato lunghe code nel tratto interessato. Sono stati indicati percorsi alternativi per chi è in viaggio in questa zona. La carreggiata è attualmente chiusa per le operazioni di soccorso.

Incidente sull'autostrada A1 "Milano-Napoli". È avvenuto nel tratto tra Attigliano e Orte, all'altezza del chilometro 490, intorno alle 16,45 di domenica 1 marzo. Il traffico è bloccato e si registrano almeno cinque chilometri di coda in direzione di Roma. Sul posto l'intervento dei soccorsi.