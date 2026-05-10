Latina 6,6 milioni per le case popolari e il risparmio energetico

A Latina sono stati approvati 6,6 milioni di euro destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica e miglioramento energetico. La cifra sarà utilizzata per finanziare progetti di riqualificazione in alcune zone della provincia. La ripartizione dei fondi prevede interventi nei quartieri maggiormente interessati dal bisogno di interventi di efficientamento energetico e di nuove abitazioni popolari. Restano da definire i dettagli sui cantieri e sulle tempistiche di avvio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influirà questo stanziamento sulle bollette delle famiglie di Latina?. Quali quartieri della provincia vedranno i primi cantieri di riqualificazione?. Chi gestirà concretamente i nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà?. Come verranno ripartiti i fondi tra nuove costruzioni e risparmio energetico?.? In Breve Fondi totali di 44,2 milioni di euro destinati alle varie Ater del Lazio.. Risorse stanziate tramite la delibera regionale legata al programma PR Lazio FESR 2021-27.. Interventi mirati a ridurre la povertà energetica e i costi delle bollette domestiche.. Primi cantieri di riqualificazione previsti nei prossimi mesi nei quartieri di Latina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, 6,6 milioni per le case popolari e il risparmio energetico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre 17 milioni per l’efficientamento energetico di case popolari in provincia di ArezzoArezzo, 6 aprile 2026 – Oltre diciassette milioni di euro per l’efficientamento energetico e la successiva manutenzione di dodici fabbricati di... Arezzo: 9 milioni in meno per le case popolariLa provincia di Arezzo affronta una sfida strutturale: un deficit annuo di 9 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia pubblica. Argomenti più discussi: Enel, EBITDA 1° trimestre +3,6% trainato da Spagna e America Latina. Target confermati; ATER LAZIO: INVESTIMENTI DA 6,6 MILIONI PER LA PROVINCIA DI LATINA; Ater Latina, dalla Regione oltre 6,6 milioni di euro per case popolari ed efficientamento energetico; Enel Q1 2026: Spagna e America Latina spingono la crescita. Ebitda ordinario a 6 mld (+3,6%) e utile netto a 1,94 mld euro (+3,9%).