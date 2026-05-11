Casandrino Operai a nero locali non a norma e abiti falsi | viaggio negli opifici dell’area nord
Nella zona di Casandrino, nell’area nord di Napoli, sono stati effettuati controlli da parte delle forze dell’ordine in alcuni opifici tessili. Sono stati riscontrati lavoratori impiegati senza contratto, locali privi delle autorizzazioni necessarie e capi di abbigliamento contraffatti. Le verifiche hanno portato alla scoperta di situazioni di illegalità legate a pratiche di sfruttamento e di lavoro irregolare.
Sfruttamento, lavoro nero e illegalità: siamo entrati con le forze dell’ordine negli opifici tessili di Casandrino, nell’area nord di Napoli. Tra condizioni disumane e lavoratori invisibili, le nostre telecamere hanno documentato una realtà drammatica che si nasconde dietro la produzione del falso. Il nostro viaggio esclusivo sul campo. Il video L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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