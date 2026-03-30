Michele Palla nominato responsabile dell' Area oculistica dell' Azienda Usl Toscana nord ovest
L'Azienda USL Toscana nord ovest ha annunciato la nomina di Michele Palla a responsabile dell'Area oculistica. In questo ruolo, Palla si occuperà del coordinamento dei reparti di oculistica presenti nella rete ospedaliera dell'ASL. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'ente e riguarda l'intera area dedicata alla cura degli occhi.
L'incarico per il professionista del Lotti di Pontedera prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera Asl L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell'intera area oculistica aziendale, un incarico che prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera dell'ASL. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale e valorizza l'esperienza maturata dal dottor Palla negli anni all'interno dell'Azienda. Il dottor Palla è una figura di riferimento... 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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