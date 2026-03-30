Michele Palla nominato responsabile dell' Area oculistica dell' Azienda Usl Toscana nord ovest

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha annunciato la nomina di Michele Palla a responsabile dell'Area oculistica. In questo ruolo, Palla si occuperà del coordinamento dei reparti di oculistica presenti nella rete ospedaliera dell'ASL. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'ente e riguarda l'intera area dedicata alla cura degli occhi.

L'incarico per il professionista del Lotti di Pontedera prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera Asl L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell'intera area oculistica aziendale, un incarico che prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera dell'ASL. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale e valorizza l'esperienza maturata dal dottor Palla negli anni all'interno dell'Azienda. Il dottor Palla è una figura di riferimento... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Michele Palla nominato responsabile dell'Area oculistica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Articoli correlati Asl Toscana Nord Ovest, Michele Palla nominato responsabile dell'Area oculisticaLa nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal dottore Palla negli anni... Orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari: la replica dell'Azienda Usl Toscana nord ovestIn merito all'intervento della Funzione pubblica Cgil sull'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari, con la richiesta del sindacato di...