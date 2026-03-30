Michele Palla nominato responsabile dell’Area oculistica dell' Asl nord ovest

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha annunciato la nomina di Michele Palla come responsabile dell’Area oculistica. La nomina riguarda la gestione e il coordinamento di tutti i reparti di oculistica presenti nella rete ospedaliera dell’azienda. La scelta è stata comunicata ufficialmente il 30 marzo 2026. Questa decisione coinvolge l’intera struttura ospedaliera dedicata all’assistenza oculistica.

Pisa, 30 marzo 2026 - L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell’intera area oculistica aziendale, un incarico che prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera dell’ASL. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal dottor Palla negli anni all'interno dell’Azienda. Il dottor Palla è una figura di riferimento dell’oculistica territoriale: dal 2018 dirige l’Unità di Oculistica dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, dove ha avviato il servizio di chirurgia vitreo-retinica, ampliando in modo significativo l’offerta specialistica dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michele Palla nominato responsabile dell’Area oculistica dell'Asl nord ovest Articoli correlati Asl Toscana Nord Ovest, Michele Palla nominato responsabile dell'Area oculisticaLa nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale e valorizza l’esperienza maturata dal dottore Palla negli anni... Michele Palla nominato responsabile dell'Area oculistica dell'Azienda Usl Toscana nord ovestL'incarico per il professionista del Lotti di Pontedera prevede il coordinamento di tutti i reparti di oculistica della rete ospedaliera Asl...