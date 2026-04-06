Biblioteca degli Ardenti approvato il piano per il recupero | servono 2 milioni 360mila euro

L’amministrazione comunale ha approvato il piano di recupero per la Biblioteca degli Ardenti, situata nel palazzo Santoro. L’edificio, chiuso da sei anni, richiede un intervento di oltre 2 milioni e 300 mila euro per essere riaperto e riqualificato. La decisione arriva dopo un lungo periodo di attesa, durante il quale l’immobile è rimasto inattivo. Ora si attendono i successivi passaggi per avviare i lavori di ristrutturazione.

Palazzo Santoro è chiuso dal 2020 in attesa di ristrutturazione. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione e inserirà il cantiere nel piano triennale delle opere pubbliche Palazzo Santoro, sede della biblioteca degli Ardenti, da sei anni è chiuso in attesa del recupero. Dopo un lunghissimo letargo forzato, la luce in fondo al tunnel inizia a intravedersi grazie a un passo formale compiuto dall'amministrazione comunale. La giunta ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione per il recupero della storica biblioteca di piazza del Teatro. Si tratta di un investimento importante, pari a 2 milioni e 360mila euro, che promette la messa in sicurezza di un edificio che per troppo tempo è rimasto ostaggio del degrado e dell'incuria. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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