Ieri, martedì 14 aprile, si è tenuta l’estrazione della lotteria di beneficienza “1 Picasso per 100 euro”. Tra i partecipanti, è stato estratto il biglietto vincente che permette di ricevere un’opera dal valore di un milione di euro. La lotteria ha coinvolto numerosi acquirenti, e il risultato è stato comunicato ufficialmente nel pomeriggio. Nessun’altra informazione sui dettagli dell’estrazione o sulla persona vincente è stata resa nota.

Ieri, martedì 14 aprile, si è volta l’estrazione del biglietto vincente della lotteria di beneficienza “1 Picasso per 100 euro”. La partecipazione è stata elevatissima con 120.000 biglietti. Il fortunato vincitore, però, è stato uno solo: Ari Hodara, 58 anni, che si è portato a casa Tête de Femme (1881-1973), un’opera di Picasso dal valore di oltre 1 milione di euro. “1 Picasso per 100 euro”: scoperto il vincitore della lotteria. Si sono verificati attimi di incredulità quando Hodara è stato informato dalla casa d’aste di essere stato lui il fortunato vincitore. «Come faccio a sapere che non è uno scherzo?», ha chiesto l’ingegnere parigino. «Prima darò la notizia a mia moglie, che non è ancora tornata da lavoro -ha spiegato Hodara-.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Estratto il vincitore della lotteria “1 Picasso per 100 euro”: si porterà a casa un’opera dal valore di 1 milione di euro

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