Casa Uroburo si apre alla città con la sua prima mostra figurativa e installativa di Giorgio Rovelli, Kimikyasu Kato e Cristina Cassanmagnago “Nulla dies sine linea“, inaugurata sabato e aperta fino al 24 maggio. Lampade, installazioni metalliche, proposte figurative astratte abitano lo spazio espositivo di Uroburo “Arte al Top“, in via Pascarella 3. La mostra sarà visitabile anche sabato 16, (10.30- 12.3017-18.30); domenica 17 (ore 15-18.30), sabato 23 e domenica 24, dalle 10.30-12.30 e 15- 18.30. "Lo spazio espositivo è occasione perché la gente possa entrare in casa e quindi la città" spiega Giorgio Giani, presidente dell’associazione Uroburo che ha creato una residenza attiva per disabili, dove ognuno dà quel che può e riceve quello di cui necessita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Uroburo apre le porte all’arte. Qui l’inclusione non ha barriere

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