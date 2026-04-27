A Monza è stata inaugurata Casa Borgazzi 67, una struttura che offre 24 posti per persone senza dimora. La nuova struttura mira a fornire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà, accompagnandolo in un percorso di assistenza e inclusione sociale. L’apertura rappresenta un intervento volto a garantire maggiore dignità e opportunità di ripartenza per chi vive situazioni di marginalità.

Apre le porte alla città un nuovo presidio di dignità e speranza. È Casa Borgazzi 67, la struttura che accogglie le persone senza dimora accompagnandole in un percorso di assistenza e inclusione. Prende il posto dello storico Spazio 37 e da ieri ne ha preso le consegne. Al taglio del nastro nei giorni scorsi, accanto al sindaco Paolo Pilotto e alle autorità, le oltre venti associazioni impegnate nella struttura - dalla Croce Rossa alla Caritas, dai City Angels alla San Vincenzo De Paoli, e tante altre - a testimoniare una comunità che si stringe attorno a chi ha bisogno di aiuto. La struttura colpisce per l’equilibrio tra estetica e funzione. Sorta nell’area ex Tpm, a fianco della nuova Casa di Comunità che sta prendendo forma, si estende su oltre 380 metri quadrati e si presenta con linee moderne, colori caldi e interni curati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartire

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A Monza nasce un nuovo spazio per senza dimoraA Monza inaugurata Casa Borgazzi 67, nuova struttura per persone senza dimora con 24 posti letto e servizi di accoglienza. monza-news.it

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