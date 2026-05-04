Apre le porte Arte e Libro | laboratorio inclusione e aperitivo con i ragazzi

Oggi si svolge un evento che offre l’opportunità di esplorare il mondo della legatoria attraverso un laboratorio dedicato ai giovani. Durante la giornata, sono previsti momenti di confronto e attività pratiche, con l’obiettivo di dimostrare come il lavoro manuale possa favorire percorsi di inclusione sociale. Sono inoltre previsti un aperitivo e incontri con i partecipanti, per condividere esperienze e approfondire le tematiche legate a questo settore.

Una giornata per entrare da vicino nel mondo della legatoria e scoprire come il lavoro possa diventare uno strumento concreto di inclusione. L’associazione Arte e Libro Udine organizza il suo primo Open Day, invitando cittadini, scuole, aziende e realtà del territorio a partecipare.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Città della Scienza apre le porte a ragazzi che vogliono mettersi in gioco con il Servizio Civile Universale 2026Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il bando per la... Leggi anche: Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartire Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sulle tracce dell'Angelo: Forlì apre le porte dei tesori nascosti di Masini, tra arte e agricoltura; Arte e Libro Udine apre le porte al pubblico per il primo Open Day; Casa Museo Rodolfo Siviero apre le porte sul web: il portale per visitarla online; Vienna ritrova una gemma architettonica del Novecento. Orsoni Venezia 1888 apre le porte al contemporaneoLa settima edizione del premio GAeM, curata da Sabina Ghinassi e Antonio Rocca, porta i nuovi talenti del mosaico contemporaneo e l'artista libanese Omar Mismar negli spazi della Domus Orsoni ... insideart.eu Porte aperte nei musei della sanità romagnola: visite gratuite tra arte e storiaUn viaggio tra storia, arte e cura lungo oltre novecento anni. Nel mese di maggio l’Ausl della Romagna apre le porte della propria collezione museale con una serie di appuntamenti a Forlì, Lugo e Mass ... ravennawebtv.it Plusvalenze immobili strumentali e IRAP: la Cassazione apre all’esclusione - facebook.com facebook Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiesta La vittima è una giovane donna colpita da una grave emorragia dopo il parto avvenuto il 30 aprile x.com