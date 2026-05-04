Apre le porte Arte e Libro | laboratorio inclusione e aperitivo con i ragazzi

Da udinetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge un evento che offre l’opportunità di esplorare il mondo della legatoria attraverso un laboratorio dedicato ai giovani. Durante la giornata, sono previsti momenti di confronto e attività pratiche, con l’obiettivo di dimostrare come il lavoro manuale possa favorire percorsi di inclusione sociale. Sono inoltre previsti un aperitivo e incontri con i partecipanti, per condividere esperienze e approfondire le tematiche legate a questo settore.

Una giornata per entrare da vicino nel mondo della legatoria e scoprire come il lavoro possa diventare uno strumento concreto di inclusione. L’associazione Arte e Libro Udine organizza il suo primo Open Day, invitando cittadini, scuole, aziende e realtà del territorio a partecipare.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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