Casa Riformista - Italia Viva e le prove di campo largo | buona la prima Maria Elena Boschi attesa nelle Marche

A Pesaro si è svolto un evento intitolato “Le Marche che vogliamo”, organizzato da Casa Riformista – Italia Viva, con la partecipazione di Maria Elena Boschi attesa nella regione. La giornata ha visto una discussione sulle alleanze politiche e le iniziative in corso, con il coinvolgimento di diversi rappresentanti e esponenti del partito. L’iniziativa ha evidenziato i primi segnali di un progetto di campo largo, considerato non scontato.

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PESARO – «Non era un risultato scontato». E se a dirlo è proprio Casa Riformista – Italia Viva, ecco che il significato politico della giornata trascorsa all’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, dal titolo “Le Marche che vogliamo”, assume un rilievo politico ancora più importante.Essere riusciti a.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casa Riformista - Italia Viva, prove di campo largo con “Le Marche che vogliamo”PESARO – Sabato 9 maggio 2026, alle 10 all’Hotel Baia Flaminia – Sala Mare in viale Parigi 8 a Pesaro, si terrà l’iniziativa pubblica promossa da... Il disordinato luna park riformista, e l’attesa infinita nel campo largoIl disordine regna nell’area del riformismo, l’area del campo largo distinta dal post-comunismo e dal populismo, le due colonne della coalizione. Argomenti più discussi: Casa Riformista - Italia Viva, prove di campo largo con Le Marche che vogliamo; Comunali, il progetto Avanti Casa Riformista inaugura la campagna elettorale; La lista di Casa Riformista: 21 nomi a sostegno di Vincenzo Ceccarelli; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva. Da domani sarò impegnata in una serie di appuntamenti sul territorio per promuovere i nostri candidati e le nostre idee. È il momento di sostenere chi si impegna per cambiare le nostre città. Con le liste nel perimetro di @casariformista e @ItaliaViva . Vi aspett x.com