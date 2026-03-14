A Cascina, il sindaco uscente Michelangelo Betti ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative. Circa 300 cittadini hanno partecipato a un incontro pubblico per discutere il futuro della città e definire le priorità per il nuovo mandato. L’appuntamento ha visto la presenza di rappresentanti della comunità locale e di alcuni esponenti politici.

Il sindaco uscente Michelangelo Betti ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Cascina. L’iniziativa, denominata Cascina insieme a te, si è basata su un percorso di ascolto pubblico che ha coinvolto oltre 300 cittadini in cinque incontri tenutisi tra febbraio e marzo 2026. I temi emersi hanno definito l’agenda politica futura del comune, ponendo al centro della discussione la sostenibilità ambientale e la cura dei servizi sociali. L’evento di presentazione dei risultati si è svolto questa mattina, il 14 marzo, con la partecipazione attiva delle istituzioni locali e regionali. La presenza di figure chiave come il segretario regionale Emiliano Fossi sottolinea l’importanza strategica di questo territorio all’interno della provincia pisana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascina: 300 cittadini definiscono il futuro con Betti

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