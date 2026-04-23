Cascina Giani e Betti sfidano la destra | cena con i cittadini

Il 29 aprile, i rappresentanti della coalizione di centrosinistra si sono incontrati con i cittadini presso il Circolo Arci Pisanova di Cascina. Durante la serata, Giani e Betti hanno discusso delle questioni locali e delle proposte per il futuro del Comune. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra i candidati e gli elettori in vista delle prossime elezioni comunali.

? Cosa sapere Giani e Betti incontrano i cittadini al Circolo Arci Pisanova il 29 aprile.. La coalizione di centrosinistra punta sulla prossimità in vista delle elezioni comunali.. Mercoledì 29 aprile alle ore 20, il Circolo Arci Pisanova di Pisa ospiterà la serata denominata A cena per Cascina, un appuntamento che vede coinvolti il presidente della Toscana, Giani, e il sindaco di Cascina, Betti. L’evento, organizzato dalla coalizione di centrosinistra che riunisce il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Per Voi e Casa Riformista, mira a rilanciare l’impegno civile della città attraverso un momento di confronto diretto con la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cascina, Giani e Betti sfidano la destra: cena con i cittadini Notizie correlate Cascina: 300 cittadini definiscono il futuro con BettiIl sindaco uscente Michelangelo Betti ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Cascina. In campo Per Voi-Bice Del Giudice: "Con Betti impegno per Cascina""Dopo cinque anni intensi ci candidiamo per proseguire insieme questo lavoro, e lo facciamo con una squadra composta da donne e uomini, ragazze e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: 'A cena per Cascina': il centrosinistra ospita Giani e guarda al futuro della città. Il commento del sindaco di Cascina Betti sulle elezioni regionaliA Cascina, il campo largo si attesta attorno al 58%, ha commentato. L'obiettivo è estendere nel nostro Comune il 'modello Giani' Cascina, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra le numerose reazioni ... lanazione.it Betti si candida per il bis: Cascina sta cambiandoÈ stata annunciata ieri, con una nota, la ricandidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino di Cascina, Michelangelo Betti. Il sindaco terrà un’iniziativa insieme alla coalizione sabato alle 10.30, ... lanazione.it