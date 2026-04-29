La Casa di Comunità è pronta Nuova struttura e servizi al via | Così la nostra rete si allarga

Nella zona Rhodense sono state inaugurate diverse case di comunità, con la quinta che si aggiunge alle quattro già operative. Dopo le aperture a Bollate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano e Settimo Milanese, entro la fine di maggio sarà aperta anche quella di Passirana. La nuova struttura offre servizi sanitari e sociali, contribuendo ad ampliare la rete di assistenza sul territorio.

Quinta Casa di Comunità nel distretto Rhodense: dopo quella di Bollate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano (aperte a marzo), Settimo Milanese (aperta il 4 aprile), entro fine maggio l’Asst Rhodense aprirà anche la Casa di Comunità di Passirana. Situata accanto all’ospedale Casati in un edificio realizzato nei mesi scorsi, " va ad ampliare la rete di attività che stiamo mettendo a disposizione del territorio - dichiara il direttore dell’Asst Rhodense, Marco Bosio -. Il modello organizzativo risponde in modo adeguato ai bisogni socio-sanitari delle persone consentendoci di fare un passo avanti nella presa in carico, una grande opportunità per i cittadini".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Casa di Comunità è pronta. Nuova struttura e servizi al via: "Così la nostra rete si allarga" 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Leggi anche: La Casa di Comunità si allarga. Sede nuova e servizi a Brugherio Si inaugura la nuova casa di comunità: fra i nuovi servizi lo psicologo e il medico fino a mezzanotteUna nuova Casa di comunità con tanti servizi per rispondere alle esigenze dei cittadini e con l'assistenza medica disponibile fino a mezzanotte. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Case della Comunità: stop al medico che lavora da solo. Agenas pubblica le linee d’indirizzo sulle équipe multidisciplinari. Dalla leadership condivisa al monitoraggio degli esiti. Ecco le novità; Sistema sanitario, inaugurata la Casa della Comunità a Gorizia; Dal Ministero la bozza di Decreto per animare le Case di Comunità. Come cambiano medico di famiglia e assistenza; Casa di comunità di Agrate Brianza: in via Lecco, anche per Concorezzo e Caponago. Casa di Comunità: La sanità si fa più vicina. Taglio del nastro con GianiA San Leonardo in Treponzio inaugurata la struttura realizzata con i fondi del Pnrr L’obiettivo è quello di fare da filtro rispetto agli accessi al Pronto Soccorso. lanazione.it Taglio del nastro per la rinnovata Casa della Comunità di San Leonardo in TreponzioAll'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Investiti 785mila euro di fondi pnrr ... luccaindiretta.it Casa della Comunità: anche a Palombara Sabina la sanità si avvicina ai cittadini. https://canaledieci.it/2026/04/28/pronta-la-casa-della-comunita-di-palombara-sabina-la-nuova-sanita-e-realta/ - facebook.com facebook