Carta d' identità elettronica anche a marzo apertura straordinaria dell' Ufficio anagrafe per il rilascio della Cie

A partire dal 3 agosto prossimo, la carta d’identità cartacea smetterà di essere considerata valida, a prescindere dalla data di scadenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ue. Per agevolare i cittadini, l’Ufficio anagrafe terrà aperte eccezionalmente anche a marzo per il rilascio della nuova carta elettronica. L’ente ha comunicato questa apertura straordinaria per facilitare il passaggio alla nuova modalità.

Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di giovedì 12 marzo sul sito del Ministero dell'Interno. Aperte anche le sedi delle circoscrizioni Candelaro e Cep Dal 3 agosto prossimo la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza, come previsto dal Regolamento Ue n. 11572019. Per facilitare i cittadini possessori ancora di carta d’identità in formato cartaceo e dopo il successo dell’Open Day dedicato a febbraio, il Comune di Foggia ha programmato anche per il mese di marzo una giornata di apertura straordinaria, sabato 14, dell’Ufficio Anagrafe dedicata esclusivamente alla sostituzione di detta carta con quella elettronica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nel mese di marzo tre Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)Tempo di lettura: 2 minutiLe Carte d’Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026,...

Venezia: quattro giorni di porte aperte all’anagrafe per la nuova carta d’identità elettronicaTorna a marzo l’apertura straordinaria degli uffici comunali di Venezia (centro storico), Mestre, Marghera e Lido per permettere ai cittadini di ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica. L’inizi ... genteveneta.it

