stop della maggioranza al congedo paritario insorgono le opposizioni

La maggioranza blocca la proposta di legge delle opposizioni sul congedo paritario per i genitori. La decisione deriva da divergenze sulla distribuzione dei tempi di assenza, che rischiano di ridurre i diritti delle madri e dei padri. Alcuni membri della maggioranza sostengono che la misura potrebbe complicare i servizi di assistenza familiare. La discussione si avvia verso una fase di stallo, lasciando in sospeso le modifiche proposte.

AGI - La maggioranza stoppa la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo paritario per entrambi i genitori. E le opposizioni insorgono: "Il centrodestra e Meloni fuggono dal confronto e affossano una legge che aiuta le donne". La proposta, a prima firma Elly Schlein e sottoscritta da tutti i leader delle forze di minoranza, prevede cinque mesi di congedo parentale obbligatorio per ciascun genitore non trasferibile. In sostanza, le opposizioni chiedono di equiparare i mesi di congedo parentale previsti per le madri e i padri, portandoli dall'80 al 100%. Ma il centrodestra respinge la proposta, chiedendo prima un parere alla Ragioneria generale dello Stato, che arriva oggi e valuta "inidonee" le coperture finanziarie previste dal testo, per poi approvare un parere negativo in commissione Bilancio con il quale si chiede la "soppressione" degli articoli del provvedimento. 🔗 Leggi su Agi.it

