Spagna Sanchez regolarizza 500mila migranti Insorgono le opposizioni

Il governo spagnolo ha approvato un decreto che avvia la regolarizzazione di circa 500mila migranti senza documenti presenti nel paese. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri e riguarda un processo di regolarizzazione straordinaria. La misura ha suscitato reazioni contrastanti da parte delle opposizioni politiche, che hanno espresso opinioni diverse sulla sua attuazione e implicazioni.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato in Consiglio dei ministri il "Real Decreto" che avvia il processo di regolarizzazione straordinaria di migliaia di migranti senza documenti già risedenti nel Paese. L'atto, che non necessita approvazione del Parlamento, verrà pubblicato domani in Gazzetta ufficiale e quindi i migranti potranno presentare domanda già a partire dal 16 aprile. I requisit prevedono di essere arrivati in Spagna prima del 1° gennaio 2026 con una permanenza ininterrotta per cinque mesi, quindi non avere precedenti penali e non supporre una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica. Secondo le stime comunicate in precedenza dal governo, dovrebbero beneficiarsi del provvedimento circa 500mila persone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spagna, Sanchez regolarizza 500mila migranti. Insorgono le opposizioni Spagna in controtendenza rispetto all’Europa: il governo Sanchez regolarizza oltre 500mila migrantiVa in direzione contraria rispetto a tanti altri Paesi europei la Spagna, che con un decreto ha deciso di stabilizzare oltre mezzo milione di... Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa...