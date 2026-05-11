La Carrarese si presenta in campo con un atteggiamento più deciso rispetto alla partita d’esordio. La squadra mostra maggiore sicurezza e cerca di essere più propositiva, puntando su un gioco più offensivo e concreto. Questa evoluzione si riflette nella strategia adottata e nel modo in cui si sta approcciando alle recenti sfide, dimostrando di aver adottato un atteggiamento più coerente con le tendenze del calcio attuale.

Una Carrarese più consapevole dei propri mezzi, più propositiva e più concreta. Quindi in linea con il calcio attuale, più offensivo. Dicono questo le statistiche di fine stagione degli azzurri. Il dato che più salta agli occhi è proprio quello del maggior numero di gol fatti. Si è saliti a 47 rispetto ai 39 della passata stagione. La Carrarese è diventata l’ottava formazione per prolificità in serie B. Ha fatto meglio anche di diverse squadre che le stanno sopra in classifica come Juve Stabia, Avellino, Padova, Mantova e Cesena. Il tallone d’Achille dello scorso campionato, quando gli apuani erano stati soltanto sest’ultimi per gol fatti, è stato eliminato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Una squadra al passo coi tempi. Più propositiva e concreta rispetto al debutto

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1??0??0?? panchine non sono solo numeri: sono lavoro, scelte, sacrifici e identità. Antonio Calabro ha costruito molto più di una squadra: ha creato un legame profondo con Carrara e con questi colori. Grazie mister #ScolpitiNellaLeggenda - x.com x.com

Match Thread: Carrarese vs Cesena | Serie B | 01 May 18:30 GMT+5:30 - Reddit reddit