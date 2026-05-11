Il dibattito politico in Veneto si anima con alcune domande sulla linea seguita dal presidente del Consiglio regionale, già governatore della regione. Le discussioni si concentrano su possibili somiglianze tra le sue azioni e alcune caratteristiche dello stile di altri leader politici. La questione diventa oggetto di attenzione tra gli osservatori, che analizzano le recenti scelte e dichiarazioni del politico in questione.

Caro Luca Zaia, caro presidente del Consiglio regionale veneto, nonché ex governatore, nonché colonnello della Lega e «risorsa del centrodestra», candidato a tutto ciò cui può essere candidato, le scrivo questa cartolina perché ho sentito che è diventato anche romanziere e infatti ha già pronta un’opera. È stato lei stesso a dire che ne ha parlato anche con Marina Berlusconi, ed è una buona idea perché per un romanzo la Mondadori è un editore ideale. Tanto più se questo romanzo è forte come dice lei. «Spaccherà», ha anticipato infatti. Perciò noi non vediamo l’ora di leggerlo: siamo sicuri che il suo romanzo spaccherà davvero tutto. Ma proprio tutto.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Zaia, non è che si sta veltronizzando?

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Caro Mister Prezzi, ci spiega che ci sta a fare?Caro Mister Prezzi, le scrivo questa cartolina perché, improvvisamente, mi sono ricordato della sua esistenza.

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