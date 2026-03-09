Un messaggio indirizzato a Mister Prezzi, scritto come una cartolina, riporta una domanda diretta: “Caro Mister Prezzi, ci spiega che ci sta a fare?” L’autore rivolge questa domanda senza preamboli, ricordando improvvisamente l’esistenza di Mister Prezzi e decidendo di scrivergli senza alcun motivo apparente. La comunicazione si conclude con questa richiesta senza ulteriori dettagli o commenti.

Caro Mister Prezzi, le scrivo questa cartolina perché, improvvisamente, mi sono ricordato della sua esistenza. Che strano eh? Ogni volta che c’è un aumento sconsiderato dei prezzi, salta fuori che in Italia abbiamo Mister Prezzi, cioè lei, un funzionario del ministero incaricato proprio di controllare gli aumenti sconsiderati dei prezzi. Senza, per altro, poterli controllare. Sì, proprio così: lei ha la facoltà di «osservare», «scrutare», «monitorare», «segnalare», in pratica è il voyeur delle oscenità tariffarie. Una specie di umarell nei cantieri della speculazione. Nel senso che gli speculatori ci spennano e lei li guarda (o li monitora, se preferisce) senza avere gli strumenti per fermarli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Mister Prezzi, ci spiega che ci sta a fare?

