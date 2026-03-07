Le compagnie aeree stanno affrontando un calo degli utili a causa dell'aumento del prezzo del petrolio, che dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente è salito del 50%. Wizz Air ha registrato le perdite più consistenti, mentre Ryanair ha mostrato una maggiore stabilità. La variazione dei costi del carburante sta influenzando i bilanci delle diverse compagnie.

Il costo del cherosene per gli aerei è schizzato a una velocità record a causa della guerra in Medio Oriente, mettendo sotto pressione i bilanci delle compagnie, in particolare delle low cost. Se si considera che il settore ha margini di guadagno risicati — 6,6% nel 2025 —, chi oggi viaggia sul filo del pareggio operativo si ritrova virtualmente già con i conti in rosso. E più la crisi nel Golfo va avanti, più aviolinee finiranno in difficoltà. L’impennata del jet fuel — che tradizionalmente costa più del petrolio perché è un prodotto raffinato — ha sorpreso anche gli stessi esperti. «Nessun fondamentale può giustificare questi livelli», fa sapere l’agenzia specializzata Argus. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Voli, il caro petrolio abbatte gli utili delle compagnie: Wizz Air la più colpita, Ryanair al riparo. Ecco perché

La classifica delle peggiori compagnie aeree europee del 2025: Wizz Air al terzo posto, Ryanair giù dal podioLa piattaforma Air Advisor ha analizzato quelle che a suo giudizio sono le 3 peggiori compagnie europee tra le 15 selezionate dalla sua analisi Il...

Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito...

