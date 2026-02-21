Unipol fa il pieno di utili e dividendi | Il risiko? Bosco infestato da lupi

Unipol ha registrato un utile record e distribuito dividendi elevati, a causa di una forte crescita nei suoi profitti. Carlo Cimbri sottolinea che il recente aumento deriva dall’espansione delle attività e da una gestione più efficace delle risorse. La società ha rafforzato la posizione finanziaria delle sue banche, migliorando la sicurezza complessiva. Le azioni di Unipol hanno reagito positivamente alle notizie, con investitori che mostrano interesse per i risultati. La compagnia continua a puntare su nuove strategie di sviluppo.

Carlo Cimbri presenta un bilancio record e mette le banche del gruppo in sicurezza. Piazza Affari si toglie il cappello davanti ai conti di Unipol. Il titolo sale dell'8,6% a 21,1 euro dopo l'annuncio che l'anno scorso la compagnia ha guadagnato 1,53 miliardi, con un miglioramento del 36,8% rispetto al 2024. Non un ritocco cosmetico, ma un balzo di quelli che cambiano la postura. Gli azionisti festeggiano: dividendo di 1,12 euro per azione, contro gli 0,85 dell'esercizio precedente (+31,8%).