Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi | Il tradimento? Non è una tragedia Poi parla del ' caffè' con Stefano De Martino

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, coppia da quarantatré anni, sono noti per il loro legame duraturo e la passione condivisa per la danza. Recentemente, Russo ha commentato il concetto di tradimento, affermando che non rappresenta una tragedia. Inoltre, ha parlato di un incontro informale con il conduttore Stefano De Martino, definendo l’evento come un semplice momento di scambio tra amici. La coppia è anche genitore della piccola Maria.

Quarantaquattro anni insieme e un amore sempre più solido che non conosce tempeste. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi fanno coppia fissa da tempo, condividono la stessa passione per la danza e sono genitori della piccola Maria. Una storia, la loro, fatta di amore sì, ma anche litigi e.🔗 Leggi su Today.it

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