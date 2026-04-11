Una recente dichiarazione ha portato alla luce tensioni tra due personaggi noti nel mondo dello spettacolo, coinvolgendo anche una terza persona. Secondo quanto riferito, uno dei protagonisti si sarebbe mostrato geloso di un collega, con l’intervento di una compagna storica che avrebbe alimentato ulteriori tensioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media e ha suscitato discussioni tra i fan.

La gelosia, si sa, è una faccenda complicata. Anche quando a parlarne è qualcuno che, tra palco e televisione, ne ha viste davvero tante. Stavolta però la confessione sorprende perché tira in ballo uno dei volti più amati della tv italiana e una coppia storica dello spettacolo. Protagonista è Enzo Paolo Turchi, che ha ammesso senza troppi giri di parole di provare una gelosia inaspettata nei confronti di Stefano De Martino. E no, il lavoro non c’entra: al centro di tutto c’è Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi racconta di essere geloso di Stefano De Martino. Una gelosia tutt’altro che scontata, che non riguarda il lavoro ma qualcosa di molto più personale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enzo Paolo Turchi geloso di Stefano De Martino. C’entra Carmen Russo

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