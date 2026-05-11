Carmen Andriani a Roma | il segno grafico come atto creativo primario

A Roma è in corso una mostra dedicata al lavoro dell’artista Carmen Andriani, che utilizza il disegno come forma di espressione creativa. L’esposizione si concentra sui suoi segni grafici, considerati strumenti di comunicazione e atti di resistenza contro le logiche della speculazione edilizia contemporanea. La mostra invita a riflettere su come un semplice gesto grafico possa rappresentare una forma di critica e di opposizione nel contesto urbano attuale.

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? Punti chiave Come può un semplice disegno fermare la speculazione edilizia moderna?. Perché il segno grafico di Carmen Andriani sfida la logica del profitto?. Chi ha influenzato la visione urbana dell'architetta tra Genova e Abruzzo?. Cosa significa progettare Roma attraverso la lente della resistenza culturale?.? In Breve Carlo Severati, allievo di Bruno Zevi, cura la mostra alla Galleria Embrice di Roma.. L'attività professionale include interventi nei borghi abruzzesi e il restauro del Ponte Musmeci.. Dal 2014 l'architetta collabora come advisor per il Maxxi a Roma.. Dal 2019 presta servizio per il Premio Italiano di Architettura.. La Galleria Embrice di Roma ospita la mostra Strati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carmen Andriani a Roma: il segno grafico come atto creativo primario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strati. Carmen Andriani alla Galleria Embrice per Open House Roma: così il segno torna al centroNel lavoro di Carmen Andriani il disegno non illustra l’architettura: la precede e talvolta la sostituisce, con piena dignità di opera. L’estetica del brivido e la sfida dell’ignoto: il Mittelfest trasforma la Paura in atto creativoIn un presente segnato da una crescente inquietudine, dove la mente umana cerca disperatamente di ricondurre l’ignoto entro i binari rassicuranti del... Si parla di: Blog | Strati. Carmen Andriani alla Galleria Embrice per Open House Roma: così il segno torna al centro; Strati Carmen Andriani alla Galleria Embrice per Open House Roma | così il segno torna al centro.