Il parcheggio della Caserma Mezzacapo a Taranto rimarrà gratuito fino al 31 dicembre 2026, dopo la firma di un nuovo accordo tra il Comune e la Marina Militare. La decisione riguarda l’intera area dedicata alla sosta e riguarda tutti gli utenti che la utilizzano quotidianamente. La proroga si inserisce in un piano di gestione della mobilità locale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso e la fruizione dell’area.

Tarantini Time Quotidiano Prorogata fino al 31 dicembre 2026 l’apertura gratuita del parcheggio della Caserma Mezzacapo, a Taranto, grazie all’accordo rinnovato tra Comune e Marina Militare. A comunicarlo è Kyma Mobilità, che ha definito anche il calendario aggiornato degli accessi. In via ordinaria, l’area di sosta resterà aperta dal lunedì al sabato nella fascia pomeridiana e serale, dalle 16:30 alle 22:30. Previste aperture straordinarie e orari ampliati in occasione delle festività primaverili. Per il ponte del 25 aprile, nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 aprile, il parcheggio sarà accessibile anche al mattino, dalle 08:00 alle 14:00, oltre alla consueta fascia pomeridiana e serale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Parcheggio Mezzacapo, apertura gratuita prorogata fino a fine 2026

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