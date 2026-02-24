Domenico De Vito vince il Premio Edmondo Duraccio | l’IA protagonista del futuro del lavoro

Domenico De Vito riceve il Premio “Edmondo Duraccio” per aver approfondito l’intelligenza artificiale e il suo impatto sul mercato del lavoro. La motivazione deriva dal suo elaborato che analizza come le nuove tecnologie cambino le modalità di occupazione e formazione. De Vito ha illustrato esempi concreti di applicazioni AI nel settore. Il riconoscimento arriva dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, che ha premiato la sua ricerca. La discussione prosegue con l’attenzione rivolta alle prossime innovazioni.

Il professionista dello Studio Sgariglia & Partners premiato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli per l'elaborato sull'intelligenza artificiale e le nuove sfide del mercato occupazionale.. Un riconoscimento prestigioso che unisce memoria, innovazione e futuro della professione. È quello assegnato a Domenico De Vito, dello Studio Sgariglia & Partners, vincitore del Primo Premio "Edmondo Duraccio – Una vita per la categoria", istituito dall' Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Giunto alla terza edizione, il premio nasce per onorare la figura di Edmondo Duraccio e il suo impegno a favore della categoria, valorizzando al tempo stesso i contributi più qualificati su temi di attualità per la professione.