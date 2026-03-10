' Romagna che Cresce' dibattito promosso da Italia Viva su giovani e futuro del lavoro a Cesena

"Il cuore della discussione ha riguardato la situazione de lavoro giovanile nel territorio e l'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro di questo" Si è concluso con successo l’incontro "Romagna che Cresce", promosso da Italia Viva Cesena nella sala di wuartiere Oltresavio. Il dibattito, che ha visto la partecipazione di Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna, Tomasi Tarozzi, consigliere delegato alla Formazione di Confindustria Romagna e Michele Manuzzi, consigliere comunale di Cesena, ha tracciato una rotta chiara per lo sviluppo del territorio di Forlì-Cesena e della Romagna, mettendo al centro le nuove sfide del mercato del lavoro giovanile e globale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

