Cardiopatia ischemica ipertensione arteriosa e scompenso cardiaco | due giorni dedicati alle ultime novità terapeutiche

Si svolge la seconda edizione del “TMC”, un evento di due giorni focalizzato sulle novità terapeutiche nel campo delle malattie cardiache. Tra le tematiche trattate ci sono la cardiopatia ischemica, l'ipertensione arteriosa e lo scompenso cardiaco. Sono previste presentazioni di nuovi approcci clinici e aggiornamenti riguardo le pratiche mediche più recenti. L'iniziativa coinvolge professionisti e specialisti del settore cardiovascolare.

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Due giorni dedicati alla salute del cuore tra innovazione clinica e bisogni del paziente per la seconda edizione del “TMC.1 Meeting cardiology” in calendario il 15 e il 16 maggio prossimi al Tower Hotel Stabie Sorrento Coast di Castellammare di Stabia. L'evento, che ha la direzione scientifica.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Star Space arriva alle "Maioliche": due giorni dedicati all’universoVenerdì 15 e sabato 16 maggio a Le Maioliche arriva Star Space, un evento dedicato alla scoperta dell’universo tra tecnologia, scienza e creatività... 'Aria di vita', il maestro Melozzi mette in musica i sintomi dell'ipertensione arteriosa polmonare nella campagna MsdTrasformare in note musicali il respiro e la quotidianità di chi convive con l’ipertensione arteriosa polmonare. Si parla di: L’ictus colpisce anche i giovani.Tanti i casi anche in Toscana Importante la prevenzione. Lo dice il prof Dott. Giovanni Orlandi Università di Pisa che farà visite gratuite prevenzione alla Giornata CRI; Il leader oppositore yoruba compie 55 anni in una prigione cubana. Infermiere ipertese: rischio triplicato di cardiopatia ischemica se il turno è pesanteUno studio danese condotto sulle oltre 12 mila infermiere arruolate nel Danish Nurse Cohort Study dimostra per la prima volta che essere ipertese e svolgere turni di lavoro pesanti, stando in piedi ... quotidianosanita.it