Cardiochirurgia pediatrica audizione all’Ars dopo lo stop del Bambino Gesù

In Sicilia, la situazione della cardiochirurgia pediatrica è al centro di una discussione tra Roma e Palermo, dopo la sospensione delle attività presso l’ospedale pediatrico romano. Questa mattina, la Commissione Salute all’Ars ha convocato un’audizione per affrontare la questione, che riguarda il futuro delle cure pediatriche nel territorio. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sulle capacità e sui servizi offerti alle persone più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La vicenda della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia si concentra in queste ore tra Roma e Palermo, con un passaggio cruciale atteso in Commissione Salute all’Ars. Domani, martedì 12 maggio alle 11, la sesta commissione parlamentare “Salute, Servizi sociali e sanitari”, presieduta da Giuseppe.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cardiochirurgia pediatrica: accordo Monaldi-Bambino GesùNAPOLI, 7 MARZO 2026 – Rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione con uno... Accordo Monaldi-Bambino Gesù per il rilancio della cardiochirurgia pediatricaTempo di lettura: 2 minuti Rafforzare e rilanciare l’ attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione... Argomenti più discussi: Taormina, via il Bambino Gesù: la rivolta delle famiglie; Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatrica: scoppia il caso politico; Cardiochirurgia pediatrica a Taormina, accuse al governo Schifani. M5S e Italia Viva: Distrutta un’eccellenza. Sindacati: Garantire continuità ai piccoli pazienti; Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Antonio De Luca: Distrutta un’eccellenza mondiale.