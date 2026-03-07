Cardiochirurgia pediatrica | accordo Monaldi-Bambino Gesù

L'Ospedale Monaldi e il centro pediatrico Bambino Gesù hanno firmato un accordo per migliorare e potenziare la cardiochirurgia pediatrica. La collaborazione mira a rafforzare le attività di intervento sulle cardiopatie congenite nei bambini. L'intesa prevede la condivisione di risorse e competenze tra i due enti per offrire servizi più efficaci e specializzati nel settore.

NAPOLI, 7 MARZO 2026 – Rafforzare e rilanciare l'attività di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione con uno dei principali centri italiani per le cardiopatie congenite. È l'obiettivo della convenzione siglata tra l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'accordo è stato richiesto dall'Azienda sanitaria dopo la tragica vicenda del piccolo Domenico e punta a garantire continuità assistenziale e a consolidare la qualità delle cure rivolte ai pazienti pediatrici. La collaborazione tra le due strutture sanitarie si inserisce in un rapporto scientifico e clinico già consolidato tra centri di eccellenza della cardiologia pediatrica.