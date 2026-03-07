Cardiochirurgia pediatrica | accordo Monaldi-Bambino Gesù

Da primacampania.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ospedale Monaldi e il centro pediatrico Bambino Gesù hanno firmato un accordo per migliorare e potenziare la cardiochirurgia pediatrica. La collaborazione mira a rafforzare le attività di intervento sulle cardiopatie congenite nei bambini. L'intesa prevede la condivisione di risorse e competenze tra i due enti per offrire servizi più efficaci e specializzati nel settore.

NAPOLI, 7 MARZO 2026 – Rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione con uno dei principali centri italiani per le cardiopatie congenite. È l’obiettivo della convenzione siglata tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’accordo è stato richiesto dall’Azienda sanitaria dopo la tragica vicenda del piccolo Domenico e punta a garantire continuità assistenziale e a consolidare la qualità delle cure rivolte ai pazienti pediatrici. La collaborazione tra le due strutture sanitarie si inserisce in un rapporto scientifico e clinico già consolidato tra centri di eccellenza della cardiologia pediatrica. 🔗 Leggi su Primacampania.it

cardiochirurgia pediatrica accordo monaldi bambino ges249
© Primacampania.it - Cardiochirurgia pediatrica: accordo Monaldi-Bambino Gesù

Accordo Monaldi-Bambino Gesù per il rilancio della cardiochirurgia pediatricaTempo di lettura: 2 minuti Rafforzare e rilanciare l’ attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione...

Cardiochirurgia pediatrica, siglato un protocollo d?intesa tra l?Azienda Ospedaliera dei Colli e l?Ospedale Bambino Gesù di RomaRafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri...

Tutti gli aggiornamenti su Cardiochirurgia pediatrica accordo....

Temi più discussi: Fuga di medici e pochi trapianti di cuore al Monaldi; Crisi al Monaldi: il piano per rilanciare l’ospedale; Il caso Monaldi: cosa ci insegna sulla sicurezza nei trapianti cardiaci pediatrici in Italia; Domenico Caliendo, il cuore distrutto dal gelo a -80°C, le ispezioni a Bolzano e l'analisi sui cellulari sequestrati: cosa non torna.

monaldi bambino gesù cardiochirurgia pediatrica accordo monaldiAccordo Monaldi-Bambino Gesù per rilancio cardiochirurgia pediatrica a NapoliRafforzare e rilanciare l'attività di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri di riferimento nazionali nel campo delle cardiopatie ... ansa.it

monaldi bambino gesù cardiochirurgia pediatrica accordo monaldiNapoli, ospedale Monaldi: piano d’emergenza per cardiochirurgia pediatricaConvenzione con il Bambino Gesù: per le urgenze indifferibili si valuterà il trasferimento a Roma ... napoli.repubblica.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.