Accordo Monaldi-Bambino Gesù per il rilancio della cardiochirurgia pediatrica

È stato firmato un accordo tra l’Ospedale Monaldi e il Bambino Gesù per rilanciare le attività di cardiochirurgia pediatrica. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i due centri di riferimento nazionali per le cardiopatie congenite, con l’intento di migliorare i servizi offerti ai pazienti più giovani. La partnership intende creare una struttura più solida e coordinata per le operazioni di chirurgia cardiaca infantile.

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare e rilanciare l’ attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri di riferimento nazionali nel campo delle cardiopatie congenite. È questo l’obiettivo della convenzione siglata tra l ‘Azienda Ospedaliera dei Colli e l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’accordo, richiesto dall’Azienda a seguito della tragica vicenda del piccolo Domenico, “rappresenta un passo concreto e immediato per garantire continuità assistenziale e rafforzare ulteriormente la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che non hanno mai smesso di credere nel Monaldi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

