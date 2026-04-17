Benzina e diesel prezzi carburanti scendono ancora

I prezzi medi di benzina e diesel continuano a diminuire, nonostante le quotazioni internazionali del petrolio siano salite per il secondo giorno consecutivo. La riduzione si registra in un mercato che sembra muoversi indipendentemente dall’andamento delle quotazioni globali del greggio. I consumatori possono notare variazioni più contenute nei prezzi praticati nelle stazioni di servizio rispetto ai rialzi recenti delle quotazioni del petrolio.

(Adnkronos) – Prosegue il calo dei prezzi medi di benzina e diesel, nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni petrolifere internazionali. Oggi venerdì17 aprile i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,769 eurolitro (-4 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,124 eurolitro (-10 millesimi). Il Gpl è a 0,795 eurolitro (invariato), il metano a 1,581 eurokg (-3). In autostrada, la benzina self è a 1,803 euro (-4), il diesel a 2,161 euro (-8), il Gpl a 0,901 euro (+1) e il metano a 1,592 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Stop 2035 a benzina e diesel: perché sono già spacciati

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