Carburanti nuovi rialzi per benzina e diesel | i prezzi di oggi

Questa mattina i prezzi medi nazionali della benzina e del gasolio sono aumentati leggermente. Le variazioni si sono registrate nelle quotazioni praticate alle stazioni di servizio, con un incremento che ha coinvolto entrambe le tipologie di carburante. Le medie dei prezzi praticati sono state aggiornate e risultano più alte rispetto alla giornata precedente.

(Adnkronos) – In lievissimo rialzo questa mattina le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Già domani, tuttavia, i valori dovrebbero ricominciare a salire con una certa decisione, sulla spinta dei nuovi rialzi che si registrano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi. Corrono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il petrolio, pur in calo, permane sopra i cento dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di quattro quelli del gasolio. Per IP si registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di cinque sul gasolio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e dieselAncora aumenti per i carburanti: benzina e diesel in lieve rialzo sulla rete di distribuzione a causa dei nuovi ritocchi degli operatori. Carburanti, ancora rialzi per benzina e diesel: prezzo gasolio record dal 2022(Adnkronos) – Il prezzo di benzina e diesel salgono ancora in Italia ai distributori secondo i dati diffusi oggi, 13 marzo. Carburanti, prezzi in rialzo: diesel ai massimi da un anno. Benzina self a 1,673 Tutti gli aggiornamenti su Carburanti nuovi rialzi per benzina e... Monitoraggio Codici: l’inflazione accelera a marzo trainata dai nuovi rincari dei carburantiAllarme rincari in Italia: l’impennata dei carburanti trascina l’inflazione verso l’1,8% nel mese di marzo. Secondo l’associazione Codici, la nuova stima dei costi per le famiglie sale fino a 900 euro ... cataniaoggi.it Carburanti, rincari in Europa: Italia tra i più contenuti (+5,5% benzina, +9,8% diesel)Con lo scoppio del conflitto in Iran, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati in tutta Europa, non solo in Italia, con rialzi che variano ... teleborsa.it