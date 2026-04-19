Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, stanno influenzando la logistica aerea europea. Come risultato, alcune compagnie aeree di grandi dimensioni hanno deciso di ridurre i voli e di razionalizzare le flotte di aerei. Questa situazione si traduce in un aumento dei prezzi del carburante, che ha portato le compagnie a rivedere le proprie strategie operative.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, aggravate dal conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, stanno provocando un impatto diretto sulla logistica aerea europea, costringendo giganti come Lufthansa e KLM a razionalizzare le proprie flotte. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha infatti innescato una spirale nei costi del jet fuel, che sono raddoppiati nell’arco di soli quarantacinque giorni, spingendo i vettori verso decisioni drastiche per gestire sia l’incertezza sull’approvvigionamento che l’esplosione dei prezzi. La strategia di Lufthansa: anticipare il ritiro dei velivoli meno efficienti. Il gruppo tedesco sta accelerando i propri piani di ristrutturazione operativa a causa della pressione esercitata dai mercati energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburante alle stelle: Lufthansa taglia i voli e riduce la flotta

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