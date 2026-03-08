Veronesi bloccati in Thailandia | voli cancellati e prezzi dei biglietti alle stelle

Sei cittadini veronesi si trovano in Thailandia da più di venticinque giorni, dopo che i loro voli sono stati cancellati. Questi viaggiatori avevano programmato un soggiorno di dieci giorni, ma ora si trovano bloccati all’estero. I problemi con i voli hanno causato un aumento dei prezzi dei biglietti e un prolungamento inatteso del soggiorno. L’intera situazione si è sviluppata nel corso delle ultime settimane.

Un viaggio di piacere originariamente programmato per durare dieci giorni si è trasformato in un incubo prolungato per sei cittadini veronesi, bloccati in Thailandia da oltre venticinque giorni a causa di un susseguirsi di disagi aerei. Tra i vacanzieri figura l’imprenditore Aleksander Meta, noto per la gestione di diverse attività tra il Veneto e l’Emilia-Romagna, che sta vivendo in prima persona il dramma di un rientro in patria divenuto difficoltoso. Il volo inizialmente previsto per tornare a Milano è stato infatti soppresso per tre volte consecutive, lasciando il gruppo in una situazione di profonda incertezza. Il primo volo annullato... 🔗 Leggi su Veronasera.it Turisti bloccati in Thailandia: “Prezzi di biglietti a 4mila euro, restiamo 10 giorni in più”Forlì, 6 marzo 2026 – Un viaggio in Thailandia che si protrae fino a data da destinarsi. Prezzi dei biglietti alle stelle e giovani che non tornano in Sicilia per Natale, sit-in di protesta in aeroportoLunedì prossimo (22 dicembre) sit-in in aeroporto contro il rialzo dei prezzi per chi torna a Natale in Sicilia. Altri aggiornamenti su Veronesi bloccati. Buone notizie per i neosposi bloccati in Thailandia: torneranno a casa, ecco comeBuone notizie per Chiara Ravara e Luca Zini, neosposi rimasti bloccati in Thailandia alla fine del loro viaggio di ... cremonaoggi.it Bloccati in Thailandia dopo lo stop ai voli: Non sappiamo quando torneremoIl rientro dal viaggio di nozze è diventato un’attesa senza fine con nessuna certezza su quando poter tornare a ... cremonaoggi.it