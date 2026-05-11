Carabinieri | ‘mai provato che su bici di Stasi ci fosse sangue di Chiara’

I carabinieri hanno affermato che non ci sono prove che sulla bicicletta appartenente a Stasi ci fosse sangue di Chiara. Il test del DNA aveva riscontrato un contatto tra la vittima e l’oggetto, ma non è mai stato dimostrato che si trattasse di sangue. La questione riguarda quindi un possibile legame tra la bicicletta e il sangue di Chiara, ma le analisi non hanno fornito conferme definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui