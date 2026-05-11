Carabinieri | ‘mai provato che su bici di Stasi ci fosse sangue di Chiara’
I carabinieri hanno affermato che non ci sono prove che sulla bicicletta appartenente a Stasi ci fosse sangue di Chiara. Il test del DNA aveva riscontrato un contatto tra la vittima e l’oggetto, ma non è mai stato dimostrato che si trattasse di sangue. La questione riguarda quindi un possibile legame tra la bicicletta e il sangue di Chiara, ma le analisi non hanno fornito conferme definitive.
E’ richiamata inoltre nella relazione dei Carabinieri una dichiarazione della madre di Chiara, Rita Preda, del 22 ottobre 2007. Nell’occasione, la donna ricordava che la figlia, nel giorno di Pasqua o di Pasquetta si era recata al santuario delle Bozzole insieme ad Alberto Stasi con la bicicletta di Alberto “seduta in canna”. Nella gita la ragazza si era provocata un’abrasione alla caviglia. Da qui poteva derivare la sostanza organica sui pedali. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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