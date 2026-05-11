Cara Pescara | presentazione del volume di Camillo Chiarieri alla Fornace Caravaggio

Venerdì 15 maggio si svolgerà a Pescara la presentazione del libro “Cara Pescara”, un volume di circa 300 pagine ricco di fotografie. In pochi mesi, il volume si è affermato come un punto di riferimento per la storia della città. L’evento si terrà presso la Fornace Caravaggio, dove verrà mostrato il volume scritto da Camillo Chiarieri. La presentazione vedrà la partecipazione di pubblico e appassionati di storia locale.

Venerdì 15 maggio si terrà la presentazione del volume “Cara Pescara”, un grande libro di 300 pagine, ricchissimo di fotografie, che in pochissimi mesi è già diventato un classico della divulgazione storica pescarese.L’opera porta la firma di Camillo Chiarieri e sarà presentato alla Fornace.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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