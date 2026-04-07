Il 9 aprile 2026, alla libreria IoCiSto di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Mentre tutti dormono – Tre gialli notturni” pubblicato da Homo Scrivens Edizioni. Il volume è stato scritto da Sara Bilotti, Armando Guarino e Martin Rua. La pubblicazione raccoglie tre racconti gialli ambientati durante le ore notturne. La serata vedrà la partecipazione degli autori per discutere della loro opera.

Sara Bilotti, Armando Guarino, Martin Rua insieme nel libro . Si presenta a Napoli, alla libreria IoCiSto in via Cimarosa 20, giovedì 9 aprile 2026 alle 18.30, Mentre tutti dormono. Tre gialli notturni (edito da Homo Scrivens, nella collana Gatti neri e vicoli bui): una raccolta di tre racconti crime, in cui la notte penetra sinuosa e trasparente tra le pagine per lasciare il lettore senza fiato. Sara Bilotti, Armando Guarino e Martin Rua firmano tre storie sorprendenti e ammantate di suspense. A chiacchierare con gli autori, Serena Vendittoe Ciro Sabatino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Mentre tutti dormono – Tre gialli notturni” per Homo Scrivens Edizioni. Presentazione del volume il 9 aprile 2026 a Napoli alla libreria IoCiSto

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