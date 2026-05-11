Capua smantellato laboratorio domestico della droga | arrestato 60enne dopo inseguimento sulla Statale Appia

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno smantellato un laboratorio clandestino utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Durante un inseguimento sulla strada statale, un uomo di 60 anni è stato arrestato. L’intervento ha portato al sequestro di materiali e prodotti correlati all’attività illecita. L’operazione fa parte di un’indagine volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

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Smantellato un laboratorio domestico per il confezionamento della droga. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio. In manette è finito un 60enne di Capua, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio quando gli agenti, a bordo di un’auto civetta, hanno intercettato una vettura sospetta lungo la SS7 Appia, nel territorio di Capua. Alla guida dell’auto c’era il 60enne, già monitorato dagli investigatori per presunte attività illecite.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Capua, smantellato laboratorio domestico della droga: arrestato 60enne dopo inseguimento sulla Statale Appia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne di Palagonia con 7,5 kg di drogaColpo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia (Ct), che hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto , ritenuto... Smantellato un laboratorio per il confezionamento della drogaUn vero e proprio laboratorio domestico per il confezionamento della droga: è quello messo in piedi da un 60enne di Capua che è stato arrestato nel...