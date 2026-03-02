Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia arrestato 36enne di Palagonia con 7,5 kg di droga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia in Sicilia hanno intercettato un'auto in fuga sulla Statale 417 e, dopo un inseguimento, hanno arrestato un 36enne del luogo. Durante l'arresto sono stati trovati a bordo circa 7,5 kg di droga, oltre a vari oggetti ricettati. L'uomo è stato fermato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Colpo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia (Ct), che hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 19, una pattuglia in transito sulla Strada Statale 417, nel territorio di Ramacca, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta procedere ad altissima velocità, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. All’alt intimato con sirena e lampeggianti, il conducente avrebbe risposto accelerando, dando così il via a un inseguimento concluso grazie all’intervento di un’altra "gazzella" che gli ha sbarrato la strada. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mineo, in auto con oltre un chilo di droga: pusher arrestato dopo un incidente sulla strada statale 417I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 18enne per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Fugge all'alt dei carabinieri sulla strada statale 417: arrestato 29enne catanese dopo inseguimentoGli accertamenti hanno evidenziato che il 29enne era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Catania e privo di patente di...

