Francesca Ballotta ricorda il suo fidanzato, Alessandro Ambrosio, a pochi giorni dalla sua morte. Ambrosio, capotreno, è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. Francesca descrive il loro rapporto come un amore profondo e condiviso, e racconta che nell’ultimo giorno passato insieme lui era felice. La vicenda ha suscitato attenzione e si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Bologna, 11 maggio 2026 – Francesca Ballotta, chi era Alessandro Ambrosio? “Era il mio fidanzato. La persona con cui potevo condividere tutto, a cui potevo affidarmi completamente. Era la persona con cui stavo costruendo un futuro”. Da quanto stavate assieme? “Dal 2023, più o meno”. Avete viaggiato molto assieme? “Viaggiare non era la sua passione più grande, ma amava stare in compagnia: per lui viaggiare aveva senso se era fatto per stare tutti assieme. Amava uscire, divertirsi, andavamo spesso fuori, anche solo a cena, per stare in mezzo alla gente, spesso partecipavamo agli eventi della zona”. INTERVISTA AL PAPA DEL FERROVIERE DECEDUTO IN STAZIONE PIU FIDANZATA Si divertiva anche con qualche sport? “Giocavamo a pallavolo, tutti e due.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capotreno ucciso, l’amore infinito della sua Francesca: “Quell’ultimo giorno insieme Alessandro era felice”

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Si parla di: Capotreno ucciso, l’amore infinito della sua Francesca: Quell’ultimo giorno insieme Alessandro era felice; Omicidio del capotreno. Il legale della famiglia: Jelenic l’ha ucciso per ritorsione.