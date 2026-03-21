Francesco Calzona ha parlato a Radio Kiss Kiss della sua breve esperienza come allenatore del Napoli, commentando il decimo posto di quella stagione. Ha spiegato che in quell’epoca c’era un malumore diffuso tra i giocatori, con Osimhen che si allenava raramente e Kvara che non era soddisfatto. La situazione interna alla squadra risultava complessa e difficile da gestire.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Francesco Calzona è tornato sulla sua breve esperienza sulla panchina del Napoli. Un’annata, quella, segnata da tantissimi problemi di spogliatoio, come dimostrano ulteriormente le sue parole. Le parole di Calzona. “Napoli ce l’ho nel cuore, ho un rapporto eccellente con i tifosi azzurri. Ogni volta che torno in città, tante persone mi fermano: per questo Napoli la sento come casa. Io ci ritornerei anche domani mattina, senza alcun dubbio. Nessuno può permettersi di rifiutare Napoli. Su quell’annata: Sicuramente, come dimostrano i fatti, già a giugno erano tutti fuori e questo ha inciso moltissimo, oltre a tutte le difficoltà presenti: giocatori in contrasto con la società, gente che pensava solo ad arrivare in fondo alla stagione, a chiuderla, davvero tantissimi problemi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calzona: “Decimo posto? Quell’anno c’era malumore diffuso. Osimhen non si allenava mai e Kvara non era felice”

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