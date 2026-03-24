Addio a Gino Paoli | l’amore con Ornella Vanoni resta senza fine il progetto di quell’ultimo brano insieme

È scomparso Gino Paoli, cantante e compositore italiano noto per aver condiviso una lunga carriera con Ornella Vanoni. Tra loro è rimasto vivo un legame speciale, spesso ricordato come un amore “senza fine”. Ultimamente si era parlato di un progetto musicale che avrebbe visto la collaborazione tra i due artisti, con un brano ancora in fase di realizzazione.

Paoli e Vanoni, l’amore “senza fine” che ha segnato la musica italiana. Ci sono storie che non si esauriscono nel tempo, che non si chiudono davvero nemmeno quando i protagonisti se ne vanno. Quella tra Gino Paoli e Ornella Vanoni appartiene a questa categoria rara: un amore artistico e umano capace di attraversare decenni, trasformarsi, spezzarsi e ricomporsi senza mai dissolversi davvero. Sono andati via quasi insieme a 91 anni quando stavano preparando un nuovo brano insieme come aveva rivelato Orietta Berti. Si sono salutati a pochi mesi di distanza — lei nel novembre 2025, lui poche ore fa, nella notte del 24 marzo 2026 — ma nell’immaginario collettivo restano uniti come poche altre coppie della canzone italiana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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