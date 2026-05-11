Caporalato ieri e oggi | l’evoluzione di una pratica antica ai danni dei lavoratori del terzo millennio
Il caporalato, praticato da decenni, coinvolge l’organizzazione illegale di manodopera nel settore agricolo, con i lavoratori spesso costretti a condizioni di sfruttamento e senza diritti. Un saggio recente analizza questa realtà, evidenziando come, nonostante i tentativi di contrasto, la pratica si sia evoluta nel tempo. La discussione si concentra su come questa forma di illegalità abbia attraversato le diverse epoche fino ad arrivare ai giorni nostri.
La piaga del caporalato ieri e oggi è l’argomento drammatico e crudele di un saggio di Giovanni Ferrarese dal titolo “Il caporalato. Una storia” che, in 252 pagine, ripercorre una parte di una ricerca accademica sul fenomeno, ma offre anche una ricostruzione puntuale dell’evoluzione dello sfruttamento delle braccia di lavoro nel nostro Paese dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Il libro è stato presentato nel corso di incontro voluto dall’Anpi dal presidente di sezione Erminio Fonzo e del presidente provinciale Amerigo Ciervo che si è svolta in via Leonardo Bianchi nella sede della Cgil provinciale. Il fenomeno, diffuso su tutto il...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Il caporalato di ieri e di oggi in un dialogo disarmante, un raffronto destabilizzante per la logicità consequenziale della narrazione. facebook
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