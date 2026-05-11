Caporalato ieri e oggi | l’evoluzione di una pratica antica ai danni dei lavoratori del terzo millennio

Il caporalato, praticato da decenni, coinvolge l’organizzazione illegale di manodopera nel settore agricolo, con i lavoratori spesso costretti a condizioni di sfruttamento e senza diritti. Un saggio recente analizza questa realtà, evidenziando come, nonostante i tentativi di contrasto, la pratica si sia evoluta nel tempo. La discussione si concentra su come questa forma di illegalità abbia attraversato le diverse epoche fino ad arrivare ai giorni nostri.

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