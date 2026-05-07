Castrocaro e Terra del Sole cercano il ' loro' Cosimo I dei Medici | ci sarà un casting per il granduca del terzo millennio

Il Rinascimento torna protagonista in Romagna, ma questa volta passa per l’obiettivo di una telecamera. L’Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha ufficialmente aperto la caccia a un volontario d’eccezione: un uomo capace di prestare volto, portamento e carisma alla figura.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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